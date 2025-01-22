セブン-イレブン・ジャパンは1月21日より、「2025年 新作チョコレート」として洋菓子、和菓子、パン、チョコレートドリンク、アイスなど全17アイテムを順次発売していく。明治、森永製菓、ロッテなどの各メーカーも企業の垣根を越えてコラボした。担当者は「セブン-イレブンのチョコレートで『美味しさ』『楽しさ・ワクワク』を味わってもらえたら」とアピールする。セブン-イレブン・ジャパンが「2025年 新作チョコレート」を発表