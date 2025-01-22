【「カービィと吉野家まんぷく大作戦」追加販売】 実施期間：1月28日11時～2月17日20時まで 吉野家は、2024年8月に実施された「カービィと吉野家まんぷく大作戦」の追加販売の実施を発表した。 2024年8月に実施された「カービィと吉野家まんぷく大作戦」はコラボメニューとして「カービィ盛」（小盛600円、並盛633円）が登場し、本メニュ&