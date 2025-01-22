中居正広氏の女性トラブル問題にフジテレビの社員が関与していたとする報道をめぐって、同局へのCM放映差し止めが相次いでいる。フジテレビの報道では、CM放映を見合わせている企業は2025年1月20日までに75社。「公益社団法人ACジャパン（AC）」に差し替えたCMの本数は350本以上になるという 。Xでは「ACジャパン」がトレンド入りも。SNSも騒然となる中、お笑いタレントのなかやまきんに君が頻繁に登場することも話題になってい