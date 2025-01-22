さぬき警察署 22日午前9時10分ごろ、さぬき市寒川町石田西で住宅が燃えているのを近所の人が気付き119番通報しました。消防が約1時間後に消し止めましたが、鉄骨平屋建てプレハブ住宅、約28平方メートルが全焼しました。 この火事で、この家で1人暮らしの男性（74）が逃げる際、ひざの擦り傷などの軽いけがをしました。警察と消防が火事の原因を調べています。