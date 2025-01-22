秋田朝日放送 能登半島地震の被災地で水道事業の復旧作業にあたった秋田市内の水道事業者の組合に感謝状が贈られました。 秋田市から感謝状が贈られたのは市内の水道事業者で構成する「秋田管工事業協同組合」です。組合は市と災害協定を結んでいて、２０２４年の元日に発生した能登半島地震の被災地、石川県珠洲市で所属する会社の１８人が水道の応急復旧や漏水調査を行いました。 組合の太田理事長は「市と連携を強め頼