◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ世界同級１１位・金芸俊（２４日、東京・有明アリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が２２日、横浜市内で試合前記者会見を行った。会見冒頭、あいさつに立った大橋ジムの大橋秀行会長は日程と対戦相手の変更、防衛戦を予定していたＷＢＯ世界バンタム級（