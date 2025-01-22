マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、米野球殿堂に選出された。日本人の米野球殿堂入り、日米両方の殿堂選出は史上初の快挙となった。発表を受けて、自宅前で取材に応じた父・鈴木宣之さん（８２）は「頑張った価値が出た。一生懸命やった結果だと思う」と喜びをかみしめた。満票には１票届かなかったが、「完璧な人間がおるのかなという気持ちだったので、どこか欠け