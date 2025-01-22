秋田朝日放送 秋田県北秋田市にある「大館能代空港」に発着する東京・羽田便について、１日３往復がこのあと４年間継続されることが決まりました。 大館能代空港は地域と航空会社の利用促進の取り組みを有識者が評価する国土交通省の「羽田発着枠政策コンテスト」によって１日２往復から３往復に増便されています。期間は２０２２年７月から、２０２５年３月まででしたが、近隣の自治体などでつくる大館能代空港利用促進協