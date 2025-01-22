ＧＲＣＳが１月１５日、２４年１１月期の個人投資家向けオンラインＩＲ説明会を実施し、今後の取り組みについて語った。２４年１１月期の連結業績は、売上高が３２億８８００万円（前期比１８．１％増）、営業損益は４４００万円の黒字（前期は１億４５００万円の赤字）だった。売上高は１５期連続増収で過去最高を記録。営業損益はファイナンシャルテクノロジー事業への投資による２年連続の赤字から黒字経営に浮上した。