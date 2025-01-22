皇居で新年恒例の「歌会始の儀」が行われ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて出席されました。【映像】歌会始の儀の様子今年のお題は「夢」です。天皇陛下は「旅先に出会ひし子らは語りたる目見輝かせ未来の夢を」と詠まれました。2024年、災害のお見舞いで訪問した地方で、子どもたちが将来の夢を話す様子を嬉しく思われたことを詠まれました。皇后さまは「三十年へて君と訪ひたる英国の学び舎に思ふかの日々の夢」と