全日本大学野球連盟の監督会が横浜市内で開催され、元ソフトバンク監督の工藤公康氏が講演を行った。「未来を創る思考と行動〜選手から学んだコミュニケーション〜」と題したテーマで約90分間、熱弁を振るった。自身の体験談を交えながら、選手、コーチとの接し方などを紹介した。講演後には大学野球の指導者から「短期決戦で投手起用についてどんな考え方だったのか」など、質問が相次いだ。