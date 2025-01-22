JRAは22日、新設重賞しらさぎS（6月22日、阪神芝1600メートル）がG3に格付けされたと発表した。日本グレード格付管理委員会による審査の結果、昇格申請が承認された。同レースは昨年まで米子Sとして実施されたリステッドレースが昇格する形。過去3年の平均レースレーティングが107.83でG3格付基準値（105）を満たした。