『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が1月19日に放送され、新潟の山奥に通い続ける高齢男性と、それを支える家族の生活に迫った。【映像】山奥の“自作”山小屋を訪問日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!?衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人