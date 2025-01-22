ダスキンが運営するミスタードーナツは、2025年3月26日から一部商品の価格改定を実施すると発表しました。ドーナツやパイなど42種が一律で10円引き上げとなります。10円値上げは高いのか安いのか... この発表を受けてSNS上では、悲喜こもごもの意見が寄せられています。値上げの発表に落胆する声も見られる一方、「10円にとどめたの頑張りすぎてると思うむしろ... いつもありがとうございます...」「10円そこらの値上げでミスドへ