いよいよ４月に開幕を控えた大阪・関西万博。神戸生まれの『缶コーヒー』や、大阪発祥の『回転ずし』が爆発的にヒットし、全国へ広がるきっかけとなったのが１９７０年の大阪万博でした。実は相性が良い万博×食の組み合わせ。大阪・関西万博に向けて大阪の学生と企業が取り組む“おにぎりプロジェクト”に密着しました。日本の“おにぎりブーム”が海外でも！？大阪・ミナミで人気のおにぎり専門店『おにぎりごりちゃん難波店