特集です。高校ラガーマンの憧れの舞台と言えば、全国大会の会場となっている大阪・花園ラグビー場です。県代表として年末年始の全国大会に出場した秋田工業の選手のほかに、花園のフィールドに立った選手が大館桂桜高校にいます。「もう一つの花園」とも呼ばれる特別な試合でプレーした喜びを取材しました。今月18日。「寒いのはしょうがない。寒いのはしょうがない。せーの、123456678910」午前9