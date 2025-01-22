MKトラベルが「叡山電鉄貸切ツアー」の申込を受け付けています。女子鉄アナウンサー・久野知美さん、元名物鉄道広報マン・福原トシヒロさんと叡電車両を貸し切り、京都・八瀬方面を巡るツアー。出発日は2025年3月2日(日)、当日は出町柳駅から出発し、沿線を巡ります。使用車両はレトロ調電車デオ730形731号車「ノスタルジック731改」。会員制ホテルで豪華ランチとお二人のトークショーが楽しめるほか、叡山電鉄の修学院車庫見学も