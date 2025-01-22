どんな漫画も全巻揃えてしまうオタクお片づけ初心者がプロに学ぶ断捨離テクニック。まず最初にやるべきことは？【ウチ、“断捨離”しました！】マンガ本、推しアイテム、コスプレ衣装…モノにあふれて生活するオタクのご自宅に、「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが突撃！オタクならではの習性を踏まえながら、ばっさりと切り捨てていくのではない、気分がアガるヒントを提