ＡＶＩＬＥＮはしっかり。この日午前、手作業を軽減する高精度な帳票処理ＡＩエージェントを開発し、提供を開始したと発表した。紙やＦＡＸ、ＰＤＦデータなどの帳票に記載されている内容を高精度に読み取り、読み取った情報を基幹システムに登録する処理までを完全自動化することができるという。 出所：MINKABU PRESS