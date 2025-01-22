大学生は貯金をするなら短期的な目的のためで十分（※画像はイメージです）【マンガを読む】娘のお小遣いはデジタルマネーに！現金至上主義の母親の心変わりやめてよかったことお金をかけてよかったことまとめてみた！元国税局職員でファイナンシャルプランナーの資格を持つ、現役東大生芸人さんきゅう倉田さんが、お金に関する「で、どうすればいいの？」をわかりやすく解説。貯金ゼロからのお金を増やす近道とはいったいどん