Ｍｉｐｏｘが一時７％を超える大幅高で８００円台に乗せてきた。昨年９月につけた７８８円を払拭し昨年来高値を更新している。同社株が８００円台に乗せるのは２２年１２月以来約２年１カ月ぶりとなる。表面加工処理に使う液体研磨剤で高い商品競争力を誇り、パワー半導体向けエッジ研磨や表面研磨分野で実績が豊富。また、データセンター増設に絡むハイテク関連製品分野で商機を捉え、収益に反映させている。