キャベツが主役のサラダといえば「コールスロー」。デパ地下のデリ風惣菜店のものはとっても上品でおいしいですが、自身で作るとなると…。そうです、どうしても水っぽくなっちゃうんですよね。で、こちらのレシピ。料理研究家だれウマさんが公開した「極 コールスロー」は、1日経っても水っぽさはゼロ。しかも味がボヤけることなく、シャキシャキ食感が続きます。これまで上手く作れなかったあなた！ぜひ