¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡Ë20Æü¸á¸å¡¢Å·Åô¡Ê¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¡Ë¾å¤²¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÊ¿·Ì¶è¤ÎÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë½½Ê¬±Ø¶á¤¯¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½÷À­¤¬ÀþÏ©Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Îó¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£Å´Ï©·Ù»¡¶É¤Ï21Æü¡¢Å´Ï©Ë¡°ãÈ¿¤Ç½ñÎà¤ò¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡ËÅ´Æ»¶É¤ËÁ÷¤ê¡¢½÷À­¤ËÈ³¤ò²Ê¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·ËÌ»Ô¾ÃËÉ¶É¤äÅ´Ï©·Ù»¡¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¸á¸å4»þ37Ê¬¤´¤í¡¢Ê¿·Ì¶è¤Ç30ºÐ¤°¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬Æ¬Éô¤ò3¡Á5¥»¥ó¥ÁÀÚ¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬