（東京中央社）李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は21日、台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）で、「外交の友貢献賞」を中村時広愛媛県知事に贈呈し、台湾と日本の地方交流や友好関係の発展に寄与した功績をたたえた。外交の友貢献賞は対外交流推進に協力した功労者に感謝するため、外交部（外務省）が贈る。中村知事は愛媛県松山市長時代に、同名地名が縁で台北市松山区との積極的な交流に尽力。2014年には台北市と