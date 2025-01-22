韓国最大野党「共に民主党」の一部の主要人物たちが、李在明（イ・ジェミョン）代表や“親李在明派”に対して相次いで懸念と批判の声を上げた。【注目】「李在明はナチスのよう」韓国議員が強く批判これに対し、親李在明派は「味方に銃を向ける自己中心的な自爆行為だ」と激しく反発した。「党内民主主義が息をひそめている」文在寅（ムン・ジェイン）政権時代の青瓦台（大統領府）出身であるイム・ジョンソク元大統領秘書室長は1