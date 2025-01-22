【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『HAPPY』リリース記念トーク＆ライブのYouTube配信決定 高橋優が1月22日に9枚目のアルバム『HAPPY』を発売し、併せて同アルバム収録曲「BRAVE TRAIN」のショートMVを公開した。 アルバム『HAPPY』には、12曲が収録されている。 「spotlight」（NHK夜ドラ『褒めるひと褒められるひと』主題歌）「雪月風花」（NHKEテレアニメ『ドッグシグナル』オー