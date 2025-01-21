2023年、上越市で知人男性を殺害し、現金の入った財布を奪った強盗殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判で21日、被告人質問が行われました。 起訴状などによりますと、長野県上田市の無職・小倉一夫被告(72)は2023年6月、上越市の中村礼治さん(当時62)の頭をハンマーで複数回殴って殺害し、約120万円が入った財布などを奪った罪や、その2カ月前に中村さんの自宅に侵入し約26万円を盗んだ罪に問われています。 小