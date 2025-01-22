【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■THE YELLOW MONKEY、Creepy Nuts、いきものがかり、NiziU、Saucy Dog、コレサワら出演決定 『JAPAN JAM 2025』の第1弾出演アーティストと出演日が発表となり、併せてチケット第1次抽選先行もスタートした。 『JAPAN JAM』は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』『COUNTDOWN JAPAN』を手掛けるロッキング・オン・ジャパンが、ゴールデンウイークに開催する音楽フェス。