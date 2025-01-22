TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が自身のInstagramを更新。東京でのプライベートショットを公開した。 【写真】東京・竹芝を訪れたTOMORROW X TOGETHERのボムギュ ■ TXTボムギュが東京・竹芝で、冬の質感あふれる夜景ショットを公開 先日、軽井沢の温泉宿でくつろぐ様子を披露していたボムギュ。今回は、夜の東京・竹芝客船ターミナルを訪れた際の写真を