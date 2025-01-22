上越市で知人の男性を殺害し、現金の入った財布を奪った強盗殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。 起訴状などによりますと、長野県上田市の無職小倉一夫被告(72)は2023年6月、上越市の中村礼治さん(当時62)の頭をハンマーで複数回殴って殺害し、約120万円が入った財布などを奪った強盗殺人の罪などに問われています。 22日の法廷で、検察側は「わずか3分の間に犯行を終えてい