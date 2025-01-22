22日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円79銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円27銭前後と82銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース