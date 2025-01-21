柏崎刈羽原発の安全対策などを議論する県の技術委員会がとりまとめた報告書について、市民団体が内容を見直すよう県に申し入れました。 市民団体のメンバーは1月17日に県庁を訪れ、要請書を提出しました。 県の技術委員会は2024年12月末、柏崎刈羽原発の安全対策など22項目について報告書をとりまとめました。市民団体は、一部の項目について安全性の是非がわかりにくいとしたほか、議論が終わっていない論点があると指