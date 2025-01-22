中国メディアの騰訊網は21日、春節（旧正月）の連休期間中の日本行き航空券の価格が急騰しており、欧州行きの航空券よりも高くなっていると報じた。中国の今年の春節連休期間は1月28日から2月4日までの8日間。この期間に、日本にも大勢の中国人観光客がやってくると見られている。騰訊網の記事は「ここ数日、驚くべき現象を発見した。今年の春節は、北京、上海から東京、大阪、札幌などに向かう一部の航空券の価格が、欧州行きの航