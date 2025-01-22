フジテレビの朝の情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）が22日に生放送され、タレントの中居正広（52）を巡る女性トラブルについて報じた。番組では、村上誠一郎総務大臣や黒岩祐治神奈川県知事らがフジテレビの対応に苦言を呈したニュースを伝え、VTR後には同局・倉田大誠アナウンサーが「『めざまし8』では、この問題を真摯（しんし）に受け止めて、ニュースをお伝えしてまいります」とコメントする場面もあっ