【ソウル聯合ニュース】米ＩＴ大手メタ（旧フェイスブック）が運営する写真共有アプリ「インスタグラム」の１０代利用者向けの「ティーンアカウント」が２２日から韓国でも導入された。ティーンアカウントはインスタグラムの長時間利用や不適切なコンテンツの表示などを制限する機能を備えている。昨年９月から米国、オーストラリアなど英米圏で導入が始まった。韓国では現在、満１４歳以上がインスタグラムのアカウントを開設