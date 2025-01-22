インフルエンザが流行する中、医療スタッフが実践する感染予防の「3つの“め”」が注目されている。あめをなめて乾燥を防ぎ、爪を短く切り手洗いを徹底、目の粘膜を清潔に保つため洗浄して、感染を減らすことが有効だという。「10年くらいかかってない」医療スタッフの感染対策とはまだまだインフルエンザや新型コロナが心配だが、医師や看護師たちはどう感染を防いでいるのだろうか。21日のテーマは、「感染予防の3つの“め”しっ