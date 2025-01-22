タレントの藤本美貴が２１日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、頑張り過ぎない育児・家事で、昨年からやめたという家事を上げ、横澤夏子を驚かせた。スタッフから「お二人は、頑張り過ぎないでいいと気付いた育児はありますか？家事でもいい」と質問され、藤本は「私は家事でいうと、やめたものは結構あるから。布団カバーは付けないとか」といい、横澤はビックリ。「付けてないんですか？待って！それ初耳。つけないでどう