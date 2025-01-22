ベーシスト寺沢功一（61）が22日までに、X（旧ツイッター）を更新。“よっちゃん”ウォッチャーとして野村義男（60）の近況を報告した。「超英雄祭のリハーサル2日目なり。今日は卵パンなり」とし、野村がコッペパンタイプの卵サンドをほおばる写真を公開した。また、2月5日開催の「超英雄祭2025」のリハーサルが再開したことを報告し、期間限定で過去公演のハイライト映像も公開した。この投稿に「あっ!!見つかっちゃったって顔か