Kanishka Singh[ワシントン ２１日 ロイター] - 米国務省によると、ルビオ国務長官は２１日、インドのジャイシャンカル外相と「非正規移民」を巡る懸念について協議した。トランプ大統領は２０日、不法移民を取り締まる一連の大統領令に署名。ブルームバーグは２１日、複数の関係筋の話として、インド政府がトランプ政権と協力し、米国に不法滞在している全ての国民を特定し、引き取る用意があると報じた。両国は米国に不法滞