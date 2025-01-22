【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１月１７日第１試合 南４局０本場＝松ヶ瀬隆弥（風）、黒沢咲（雷）、浅見真紀（ド）、竹内元太（フ））ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。Ｍリーグの歴史の中で、最多連勝記録は鈴木優選手、白鳥翔選手、浅見真紀選手による５連勝です。この日、前人未到の６連勝を目指して、浅見選手は熱い試合を繰り広げてくれました。東発で満貫をアガり好発進でしたが、その後にアガ