小学生の頃から通ったバッティングセンターからも祝福の声が届く“原点”からも祝福の声が届いた。マリナーズなどで活躍したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）、米野球殿堂入りを果たした。この快挙にイチロー氏が小、中学時代に通っていたバッティングセンターの社長・前田岩夫さんも賛辞を送った。小学生の頃からイチロー氏や稲葉篤紀氏らが通っていたことで有名な、愛知県西春