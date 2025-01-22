不漁続きで‥‥「タコの価格」は10年前の２倍！タコの価格が高騰している。タコの不漁が続き、総務省の調査では小売価格は年々上がり続け、昨年11月の時点で東京23区では100ｇ534円に。これは10年前の２倍だという。今やマグロや牛肉と変わらない。大阪・道頓堀のたこ焼き店の中には８個入りの一皿が1000円以上で販売されているところもあるという。１個120円以上！もう気軽なおやつとは言えない状態だ。このタコや小麦の高騰に