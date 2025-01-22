元KAT-TUNの田口淳之介（39歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season3」（ABEMA）に出演。大麻取締法違反で逮捕されたときの心境などを語った。番組は今回、「田口淳之介はちゃんと反省しているのか？」という疑問を解消するべく、2019年5月に大麻取締法違反で逮捕された元KAT-TUN・田口淳之介に、元尼神インターでピン芸人のナ酒渚が直撃。事件から5年経ち、当時の心境や保釈後の変化など世間を騒がせた事