Snow Man Snow Manがデビュー5周年の記念日である本日、1月22日に初めてのベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を発売した。【動画】Snow Man デビュー5周年！みんなで祝っちゃおう生配信 本日は9人でフジテレビ「めざましテレビ」、日本テレビ「ZIP!」、TBS「THE TIME,」「ラヴィット！」に生出演し、情報番組をジャック。5周年のデビュー日を迎えた喜びを伝えた。Xでは、Snow Man祭りとして #Snowversary0122