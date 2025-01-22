BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの初のバラエティー冠番組「BE:FIRST TV」Season2のBlu-ray＆DVDが2025年3月19日に発売されることが決定した。番組「BE:FIRST TV Season2」は、2023年4月から6月までの間、日本テレビにて毎週水曜23:59-24:29に放送され、BE:FIRSTメンバーがロケやトーク、パフォーマンスに全力投球した。DVD & Blu-rayには、地上波放送分に加え、CSチャンネル限定で放送され