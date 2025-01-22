Apple製品の次期アップデートのmacOS Sequoia 15.3、iOS 18.3、iPadOS 18.3をインストールすると、AppleのAI技術であるApple Intelligenceが自動的にオンになることがわかりました。macOS Sequoia 15.3 and iOS 18.3 Enable Apple Intelligence Automatically - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/01/21/macos-sequoia-15-3-apple-intelligence-opt-out/iOS 18.3 automatically enables Apple Intelligence for users, requ