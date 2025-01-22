親子お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田５７ＣＲＡＺＹが２２日、自身のインスタグラムを更新し、交際女性と破局したことを報告した。「【ご報告＆急募】」と書き出し、「１０日程前にラジオの生放送で喋り、Ｉｎｓｔａｇｒａｍの方でも軽く書いてましたが、突然別れを告げられた間も無く交際２年の本気で結婚を考えてて、２年の記念日にプロポーズをしようと思ってた彼女に、昨日会って話す事が出来たので、思いの丈を全