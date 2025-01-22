◆若駒Ｓ・リステッド（１月２５日、中京競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２２日、栗東トレセンホープフルＳ４着からの転戦となるジュタ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）が坂路で力強い動きを見せた。手応えに余裕を残しつつ、ヴォイスオブゼウス（３歳未勝利）に３馬身先着。全体時計の５２秒８は自己ベストを更新した。矢作調教師も「良かったよ。１戦ごとに良くなっています」と歯切れのいい言葉で