アメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさんのニュースで、出身地の愛知県豊山町もお祝いムードに包まれています。日本人で初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチローさん。出身地の愛知県豊山町では、日米での野球殿堂入りを祝って、けさ、町役場に懸垂幕が掲げられました。豊山町民「うれしい、誇らしく思う」「豊山町にとっても非常におめでたいこと」豊山町には、アメリカで何度も観戦し、応援してきたという熱心なイチロ