経団連と労働組合の中央組織「連合」のトップが会談し、今年の春闘が事実上スタートしました。賃上げの勢いを「定着」できるかが焦点です。【映像】会談の様子経団連の十倉雅和会長は「今年は、ここ2年間で醸成されてきました賃金引き上げの強いモメンタムを定着させる年にしなければなりません」と語り、連合の芳野友子会長は「ようやく動き始めた賃金の流れを滞らせることは絶対に避けなければならない」と話しました。経